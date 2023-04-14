VW не будет вслед за родственной компанией Porsche переходить на электронное топливо

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Компания Porsche активно работает в области электронного топлива, и ее специализированный производственный комплекс уже функционирует в Южной Америке. В то же время Volkswagen, материнской компании которого принадлежат оба автопроизводителя, под руководством генерального директора Томаса Шафера придерживается иного взгляда на достижение нулевого уровня выбросов.

В беседе с Automotive News Europe руководитель марки сказал, что электронное топливо создает "ненужный шум" в дискуссиях о переходе к будущему без ископаемого топлива в Европе.

По мнению Шафера, автомобили внутреннего сгорания VW существуют для того, чтобы зарабатывать деньги для перехода автопроизводителя на полную электрификацию.

Хотя электронное топливо может помочь снизить выбросы углекислого газа, он не считает, что оно является достойной альтернативой электромобилям, говоря: "Оно может сыграть определенную роль в существующих автопарках, но не заменит электромобили. Это полная чушь. Посмотрите на физику производства электронного топлива. У нас и так недостаточно энергии, так зачем тратить ее на электронное топливо?".

Хотя в процессе производства используется возобновляемая энергия и электронное топливо считается углеродно-нейтральным, автомобили, работающие на нем, все равно производят выбросы.

Утверждается, что углерод, образующийся в процессе эксплуатации, компенсируется уловленным углеродом, используемым для производства топлива, но есть и другие побочные продукты, включая оксиды азота.

Европейский союз хочет запретить продажу новых автомобилей внутреннего сгорания к середине следующего десятилетия, но Германия и Италия выступили против этого плана, требуя разрешить автомобили, работающие на электронном топливе, в качестве альтернативы EV.

Несмотря на это, VW делает ставку на электромобили, и Шафер заявил, что он уверен в прибыльности предстоящих моделей автопроизводителя. Volkswagen инвестирует миллиарды в свое североамериканское производство EV и планирует запустить несколько новых моделей в ближайшие несколько лет.

Компания планирует более доступные небольшие модели по цене ниже 28 000 долларов, включая очень доступный автомобиль на базе концепта ID.2all по цене ниже 22 000 долларов. Пока неясно, какие из этих доступных моделей появятся в США, но электрофургон ID. Buzz и седан ID.7 скоро появятся в продаже.

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