Бронированный Toyota Land Cruiser 70-й серии от Inkas кричит "Сикарио 3"

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Вы когда-нибудь задумывались о покупке "экспедиционного" J76 Toyota Land Cruiser, достаточно бронированного, чтобы противостоять огню стрелкового оружия и ручным гранатам?

Иногда для этого нет необходимости, кроме как просто потому что. И если у вас возникла такая необходимость, канадская компания Inkas позаботится о вас, выпустив 2023 Land Cruiser 70-й серии, а именно модель J76.

J76 разработан как надежный пуленепробиваемый внедорожник для различных операций. Броня начинается с покрытия уровня BR6, которое окружает весь пассажирский отсек баллистической сталью толщиной не менее 0,3 дюйма, а также бронированными полозьями, которые служат защитой от взрыва.

Более того, многослойное пулестойкое стекло рассчитано на отражение пуль калибра 7,62 мм NATO, 223/5,56 и 308. Жизненно важные компоненты получили свои собственные меры, такие как модуль, защищающий батарею и ECM двигателя.

Из-за увеличенного веса необходимы такие специфические детали, как усиленные дверные петли и высокопрочная подвеска с усиленными витыми и листовыми рессорами. J76 также оснащен шинами с шипованной резиной, которые позволяют автомобилю двигаться даже под огнем.

Все эти особенности пригодились, поскольку J76 не славится своей скоростью. 4,5-литровый турбодизельный двигатель V8 мощностью 202 лошадиные силы и 317 фунт-фут крутящего момента в стандартной комплектации позволяет перемещать 4 993 фунта до установки брони.

Однако выносливость — это уже другой вопрос, поскольку стандартный грузовик может проехать на одном баке топлива более 750 миль.

J76 также оснащен камерами наблюдения внутри и снаружи, что делает его пригодным для использования в качестве транспортного средства для перевозки наличности благодаря интеллектуальной системе блокировки.

Однако предполагаемая клиентура J76 вряд ли будет специально задерживаться в лесу надолго. На крыше автомобиля установлен алюминиевый багажник, а на переднем бампере — изготовленная на заказ лебедка.

Inkas использует для сборки только новые заводские Тойоты, и на изготовление каждого грузовика уходит до двух месяцев, прежде чем добавляются специальные опции.

Базовая цена J76 составляет 180 000 долларов США, и Inkas может предложить модернизацию любого текущего Land Cruiser 70-й серии.

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INKAS® Unveils “Expedition Spec” 2023 Armored Toyota Land Cruiser 76-series