Российский законопроект: Уклонистам от призыва в армию будет запрещено водить автомобили

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Государственная Дума России недавно приняла законопроект, который вводит санкции против уклонистов от призыва в армию. Среди прочих ограничений, им будет запрещено водить автомобили. Законопроект был принят в двух чтениях подряд 11 апреля в рамках законодательной инициативы по введению электронных извещений о призыве на военную службу.

Ограничение будет действовать, если гражданин России не явится в военкомат в течение 20 дней после получения извещения. Согласно новому закону, извещение о призыве будет считаться доставленным через семь дней после его внесения в единый реестр, даже если получатель не видел и не подписывал никаких документов, подтверждающих его получение.

Расширенные ограничения

Согласно новому закону, призывником будет считаться каждый, кто не явится в военкомат в течение 20 дней после получения извещения. В дополнение к запрету на вождение автомобиля, адресату будет запрещено покидать страну сразу после внесения извещения о призыве в реестр.

По истечении 20 дней ему будет запрещено получать кредиты, распоряжаться своим имуществом, даже по доверенности, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и пользоваться целым рядом других гражданских прав.

Электронные извещения о призыве на военную службу

Законопроект вводит электронные извещения о призыве на военную службу как новый способ доставки извещения, которое может быть отправлено не только заказным письмом или вручено лично, но и через портал государственных услуг. Незадолго до принятия законопроекта на сайте был введен запрет на удаление учетных записей пользователей без личного посещения многофункциональных центров (МФЦ).

Однако даже удаленный аккаунт не помешает получателю получить уведомление. Согласно закону, оно будет считаться доставленным через семь дней после внесения в единый реестр.

Предложение ЛДПР

В конце февраля этого года представитель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) предложил конфисковывать автомобили у нарушителей правил дорожного движения и передавать их на нужды российской армии. По замыслу партии, военные нуждаются в автомобилях больше, чем хронические нарушители правил дорожного движения. Никакой компенсации за конфискованный автомобиль в предложении партии не предусмотрено.

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