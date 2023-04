2024 Внедорожный пакет Toyota Tacoma Trailhunter представлен для следующего поколения автомобиля

Your browser does not support the audio element.

Toyota наращивает интерес к своему предстоящему пикапу Tacoma 2024 года, постепенно выпуская тизеры. Последний тизер включает снимки крупным планом новой отделки Trailhunter, которая войдет в модельный ряд Tacoma.

Передняя часть автомобиля демонстрирует изящный дизайн фар со светодиодными проекторами и светодиодными дневными ходовыми огнями, расположенными чуть ниже фар. В качестве изящного штриха на корпусе фары сбоку написано название модели Trailhunter.

Обратив внимание на заднюю часть автомобиля, Toyota сообщила, что при разработке пакета Trailhunter она сотрудничала с австралийским производителем внедорожных деталей ARB.

Судя по всему, на автомобиле установлен стальной задний бампер ARB и красный буксировочный крюк ARB, расположенный прямо под ним. Это указывает на то, что Trailhunter потенциально может предложить еще больше внедорожных возможностей, чем модель TRD Pro, и может быть похож на пакеты, предлагаемые компанией Chevy для версий своих грузовиков AEV Bison.

Наконец, Toyota предлагает нам четкое изображение значка Trailhunter и взгляд на бронзовый металлик, который будет доступен для грузовика. С учетом того, что этих тизеров становится все больше, мы можем ожидать, что полное раскрытие новой Tacoma не за горами.

