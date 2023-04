Hyundai Motor Group инвестирует $18 млрд в южнокорейскую индустрию электромобилей к 2030 году

Hyundai Motor Group объявила о своем плане инвестировать 24 триллиона KRW (эквивалент $18,14 млрд.) в южнокорейскую индустрию электромобилей (EV) с целью укрепления своих позиций на рынке, который, как ожидается, в долгосрочной перспективе будет доминировать в мировом спросе на автомобили.

Инвестиционная схема является совместной инициативой Hyundai Motor Co, Kia Corp и Hyundai Mobis Co Ltd.

Эта новость появилась после того, как президент Юн Сук Ёль принял участие в церемонии закладки первого завода Kia, предназначенного для производства электромобилей.

Новый завод автоконцерна станет первым в стране после почти трех десятилетий и начнет производство в 2025 году. Группа, которой помимо Hyundai и Kia принадлежит люксовый бренд Genesis, также объявила о планах увеличить ежегодное производство EV в Южной Корее до 1,51 миллиона единиц, а в мире - до 3,64 миллиона единиц к 2030 году.

Kia сообщила, что потратит около 1 трлн KRW на новый завод, который будет рассчитан на производство 150 000 единиц в первый полный год работы, с возможностью расширения в зависимости от рыночных условий в будущем.

В ответ на инициативу корейского правительства по поддержке автомобильной промышленности Юн обязался предпринять значительные шаги по оказанию помощи автопрому Южной Кореи в подготовке к переходу на электромобили в первой половине 2023 года.

В прошлом году южнокорейский автоконцерн заявил о своем намерении инвестировать более 10 миллиардов долларов в США к 2025 году для развития сотрудничества с американскими компаниями в области передовых технологий. Этот инвестиционный план включает в себя вложение 5,5 млрд долларов в новые предприятия по производству электромобилей и аккумуляторов в штате Джорджия.

В заключение следует отметить, что инвестиционный план Hyundai Motor Group является значительным шагом на пути к переходу на более чистые источники энергии и созданию электромобилей, отвечающих меняющимся требованиям потребителей во всем мире.

