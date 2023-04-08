Ford видит, что только его электрический пикап F-150 получит полную налоговую льготу на EV — пока что

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Компания Ford Motor Co. объявила, что только одна из ее нынешних моделей электромобилей, пикап F-150 Lightning, будет иметь право на полный налоговый кредит в размере $7 500 в соответствии с новым законом, направленным на стимулирование внедрения электромобилей.

Покупатели F-150 Lightning и предстоящего электрического внедорожника будут иметь право на полный налоговый кредит, в то время как некоторые другие модели будут иметь право на частичный кредит в размере 3 750 долларов.

Это поможет компенсировать более высокую стоимость электромобилей, которые обычно стоят дороже, чем автомобили с бензиновым двигателем. Однако две из трех полностью электрических моделей, которые продает Ford, — кроссовер Mustang Mach-E и фургон E-Transit — будут иметь право только на частичный кредит.

Ford считает, что новые льготы будут стимулировать большее число американцев к переходу на электромобили, поскольку компания наращивает производство, чтобы создавать больше электромобилей для большего числа покупателей.

Новые льготы для EV, которые являются частью Закона о снижении инфляции, подписанного президентом Байденом в прошлом году, вступят в силу 18 апреля 2023 года.

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Обзор нового Ford F150 Lightning: неужели ЛУЧШИЙ пикап!?