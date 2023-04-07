Смотрите, как Tesla Cybertruck проводит испытания подвески на заводе во Фримонте

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На этой неделе на YouTube была выложена шестиминутная видеозапись с беспилотника, на которой запечатлено, как Tesla Cybertruck проходит испытания подвески на треке на сборочном заводе автопроизводителя во Фримонте в Калифорнии.

В видеоролике показано, как массивный пикап преодолевает различные текстуры и неровности на испытательной трассе, созданной для имитации реальных препятствий. Такие предсерийные испытания — обычное явление для новых моделей автомобилей, и это еще один признак того, что Tesla приближается к выпуску грузовика, который она представила еще в 2019 году.

С момента представления Cybertruck Элон Маск постепенно делится подробностями об автомобиле.

Ранее он заявлял, что он может "ненадолго выполнять функции лодки" и оснащен задним рулевым управлением, хотя последнее, похоже, отсутствует в недавно выложенном видео.

После задержек Маск в феврале подтвердил инвесторам, что производство кибергрузовика начнется в этом году.

Когда Cybertruck будет запущен в производство, он выйдет на все более конкурентный рынок электрических пикапов. В прошлом году был представлен электромобиль Ford F-150 Lightning, а GM начал поставки своих массивных Hummer EV.

GM также намерен запустить полностью электрическую версию своего широко популярного грузовика Chevrolet Silverado осенью, в то время как грядущий электрический пикап Ram демонстрируется на этой неделе на Нью-Йоркском автосалоне.

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