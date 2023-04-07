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Tesla отзывает небольшую партию Model 3 из-за расслоения подвески

Авто

Компания Tesla объявила об отзыве 422 седанов Model 3, выпущенных в 2018 и 2019 модельных годах, из-за потенциальной проблемы с подвеской. Компания установила, что у некоторых автомобилей может ослабнуть крепеж, фиксирующий боковые тяги передней подвески на подрамнике, что может привести к внезапной потере контроля над автомобилем.

Tesla отзывает небольшую партию Model 3 из-за расслоения подвески

Согласно отчету Tesla о дефекте, крепежные элементы могут ослабнуть или даже отделиться от подрамника, в результате чего боковая тяга также отделится от подрамника. Это может привести к нарушению схождения колес, что приведет к ухудшению управляемости автомобиля и повысит риск столкновения.

Tesla заявила, что крепежные элементы могут ослабнуть со временем, и компания ограничила круг отзываемых автомобилей только теми, у которых наблюдаются "определенные характеристики крутящего момента и угловой записи", которые коррелируют с сообщениями клиентов об ослаблении крепежных элементов.

Самые ранние жалобы клиентов относятся к 2019 году.

Сервисная служба Tesla проверит затронутые автомобили и убедится, что крепежные элементы, фиксирующие боковые тяги передней подвески на подрамнике, затянуты должным образом.

Если в ходе проверки будет обнаружено ослабление или отсутствие крепежа, Tesla повторно затянет его в соответствии со спецификацией. Однако если в результате ослабления или отсутствия крепежа будет обнаружено повреждение автомобиля, сервисная служба Tesla заменит поврежденный компонент.

Владельцы пострадавших автомобилей получат уведомление от Tesla в мае, а те, кто уже заплатил за устранение этой проблемы, имеют право на возмещение расходов и должны связаться с представителем сервиса Tesla, чтобы договориться об этом.

Этот отзыв не может быть устранен путем обновления по воздуху, и крайне важно, чтобы владельцы пострадавших автомобилей незамедлительно отреагировали на уведомление об отзыве, чтобы избежать угрозы безопасности.

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Tesla Model 3
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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