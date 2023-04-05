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Gordon Murray Automotive анонсирует V12 T.33 Spider

2:49
Авто

В свои 76 лет Гордон Мюррей сделал выдающуюся карьеру, спроектировав несколько самых желанных суперкаров в мире. Он начинал с проектирования автомобилей Формулы-1 в течение нескольких лет, а затем возглавил команду дизайнеров McLaren F1 в компании McLaren Cars.

Gordon Murray Automotive анонсирует V12 T.33 Spider

Недавно его компания Gordon Murray Automotive (GMA) представила свой суперкар T.33 — автомобиль с двигателем V12, который издает звук, похожий на звук болида F1. Теперь GMA объявила, что разрабатывает версию T.33 с откидным верхом.

Хотя внешне спайдер похож на готовящийся к выпуску суперкар V12 компании, он имеет уникальную конструкцию кузова от А-образной стойки назад. Это первый суперкар GMA с открытым верхом, который включает в себя две съемные панели крыши, которые можно хранить в переднем багажнике.

Удивительно, но форма кузова довольно сдержанная для высокопроизводительного суперкара, потому что GMA сосредоточилась на аэродинамике, "не прибегая к показным воздуховодам, юбкам и сплиттерам, которые обычно используются в других суперкарах".

Центральным элементом автомобиля является 3,9-литровый двигатель Cosworth GMA.2 V12 с естественным всасыванием, который генерирует около 608 лошадиных сил и весит менее 393 фунтов.

Он агрегатируется исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая передает мощность на задние колеса. GMA предпочла использовать шины Michelin Pilot Sport 4S вместо изготовленных на заказ, чтобы обеспечить большее удобство для владельцев при замене резины.

GMA уделила особое внимание включению аналогового тахометра, по бокам которого расположен дисплей климатических настроек и дисплей для беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

Рулевое колесо из углеродного волокна обтянуто кожей, а некоторые детали интерьера обработаны из алюминия. Сиденья сделаны из углеродного волокна, обтянутого алькантарой, и GMA утверждает, что интерьер "идеально подогнан под своего владельца".

Учитывая, что обе версии T.33 ограничены 100 экземплярами, маловероятно, что кто-то из нас увидит их вживую. В дополнение к их чрезвычайной редкости, их цена начинается примерно с 2,3 миллиона долларов, что делает T.33 Spider маловероятным выбором для тех, кто стоит в очереди в школу, если только у вас нет соседа-миллиардера. 

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Gordon Murray’s new T.33 Spider revealed | 11,000rpm 617PS N/A V12 convertible
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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