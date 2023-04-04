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Tesla падает на 7%

2:13
Авто

В понедельник акции Tesla упали на целых 7% после публикации отчета о поставках за первый квартал. Несмотря на превышение прогноза Уолл-стрит в 421 500 автомобилей с поставками в 422 900 единиц, производство Tesla в 440 000 автомобилей в течение квартала свидетельствует о накоплении запасов компании.

Tesla падает на 7%

Это вызвало обеспокоенность некоторых аналитиков Уолл-стрит, которые считают, что для стимулирования спроса может потребоваться дополнительное снижение цен.

По мнению Дэна Леви, аналитика Barclay's, Tesla произвела на 75 000 автомобилей больше, чем поставила за последние девять месяцев. Это может создать трудности для компании в попытке продать свои запасы и может привести к необходимости дальнейшего снижения цен.

"Вероятно, потребуется дополнительное снижение цен на фоне накопления запасов, особенно по мере наращивания производства в Остине и Берлине", - сказал Леви.

Перспектива дальнейшего снижения цен, которая уже застала инвесторов врасплох в конце 2022 и начале 2023 года, может переключить внимание Уолл-стрит с роста поставок автомобилей на валовую прибыль Tesla.

Некоторые аналитики, такие как Леви и Дэн Айвз из Wedbush, ставят под сомнение способность компании поддерживать целевой показатель валовой маржи на уровне 20%. Айвз считает, что это "ключевой порог", за которым следует следить в ближайшие кварталы, особенно если будет проведено дополнительное снижение цен.

Аналитики Bernstein также предположили, что Tesla может потребоваться дальнейшее снижение цен, если она хочет достичь своих целевых показателей по объему производства.

Tesla сообщит о своих доходах и прогнозах 19 апреля, после чего инвесторы получат больше информации о результатах компании за первый квартал. Tesla должна произвести впечатление на инвесторов, если она хочет удержать свой рост почти на 60% за прошедший год.

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Полицейский остановил Автопилот Tesla
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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