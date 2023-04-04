2024 Mercedes-Benz GLS-Class получит легкое обновление

Mercedes-Benz предлагает своему самому большому внедорожнику, GLS-Class 2024 года, тонкую переделку. Предстоящий модельный год принесет некоторые изменения в дизайне как внутри, так и снаружи, а также ряд новых функций.
В экстерьере самым значительным изменением является передняя панель. Решетка радиатора теперь выглядит еще более рельефной, чем раньше, а на обычных моделях она оснащена дополнительными планками, благодаря чему кажется более крупной.
Нижняя часть бампера также была изменена. Сзади единственным заметным изменением являются новые задние фонари. Однако версии Maybach и AMG получат отличительные вставки на решетке радиатора и другие элементы экстерьера, характерные для конкретной модели. Кроме того, теперь доступны два новых варианта цвета: Twilight Blue и Alpine Grey.
Внутри салона информационно-развлекательная система была обновлена до последней версии MBUX, а руль получил сенсорные кнопки. Также доступны новые цветовые схемы интерьера, но все они имеют различные оттенки коричневого и белого цветов, а опции различаются в зависимости от модели.
В 2024 модельном году Mercedes-AMG GLS 63 получит значительное количество стандартных функций. К ним относятся панорамный люк, сиденья с подогревом и вентиляцией, адаптивные фары дальнего света, регулируемый выхлоп, аудиосистема Burmester, мониторинг слепых зон и камеры объемного обзора. Между тем, Mercedes-Maybach GLS 600 будет предлагать новый вариант 23-дюймовых колес, и как обычные модели GLS, так и версия Maybach будут иметь несколько дополнительных USB-портов.
GLS-Class 2024 года будет доступен для покупки в конце этого года, хотя цены еще не объявлены. Однако маловероятно, что цена сильно изменится по сравнению с текущей базовой ценой, составляющей чуть более 82 000 долларов.
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