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АвтоВАЗ впервые за десятилетие вышел на первое место по продажам автомобилей в Москве

1:54
Авто

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВаз" впервые за более чем десятилетие вернул себе первое место по продажам в российской столице в прошлом месяце, по данным исследователя рынка "Автостат".

АвтоВАЗ впервые за десятилетие вышел на первое место по продажам автомобилей в Москве

Автомобильный рынок в России был очищен от основной конкуренции после того, как западные и азиатские автопроизводители приостановили свою деятельность после начала СВО или столкнулись с дефицитом поставок из-за западных санкций.

Автостат сообщил в своем отчете в среду, что в июле жители Москвы купили 684 автомобиля Lada производства АвтоВаза, что позволило отечественному автопроизводителю вернуть себе первое место впервые с 2009 года. 

На втором месте оказались южнокорейские Kia и Hyundai, а также китайские Geely и Chery

Общий объем продаж автомобилей в российской столице в прошлом месяце достиг 5 078 единиц, сообщает Автостат, что на 74% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В период с января по июль продажи "АвтоВаза" по всей стране составили 85 000 автомобилей, что на 63% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Компания потеряла своего французского партнера Renault весной этого года на пике оттока международного бизнеса из России, поскольку Москва продолжала свою военную кампанию в Украине. 

Автомобилестроение оказалось в числе секторов экономики, наиболее пострадавших от санкций, связанных с специальной операцией.

Президент Владимир Путин недавно распорядился разработать новую стратегию, чтобы уменьшить зависимость отечественной автомобильной промышленности от иностранных технологий и обеспечить "глобальную конкурентоспособность".

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Куратор Игорь Моржаретто
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