Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВаз" впервые за более чем десятилетие вернул себе первое место по продажам в российской столице в прошлом месяце, по данным исследователя рынка "Автостат".
Автомобильный рынок в России был очищен от основной конкуренции после того, как западные и азиатские автопроизводители приостановили свою деятельность после начала СВО или столкнулись с дефицитом поставок из-за западных санкций.
Автостат сообщил в своем отчете в среду, что в июле жители Москвы купили 684 автомобиля Lada производства АвтоВаза, что позволило отечественному автопроизводителю вернуть себе первое место впервые с 2009 года.
На втором месте оказались южнокорейские Kia и Hyundai, а также китайские Geely и Chery.
Общий объем продаж автомобилей в российской столице в прошлом месяце достиг 5 078 единиц, сообщает Автостат, что на 74% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
В период с января по июль продажи "АвтоВаза" по всей стране составили 85 000 автомобилей, что на 63% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Компания потеряла своего французского партнера Renault весной этого года на пике оттока международного бизнеса из России, поскольку Москва продолжала свою военную кампанию в Украине.
Автомобилестроение оказалось в числе секторов экономики, наиболее пострадавших от санкций, связанных с специальной операцией.
Президент Владимир Путин недавно распорядился разработать новую стратегию, чтобы уменьшить зависимость отечественной автомобильной промышленности от иностранных технологий и обеспечить "глобальную конкурентоспособность".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц в "борьбе с безнаказанностью", отмечается в заявлении ведомства.