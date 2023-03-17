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Арт-кар Porsche 928 Nebula SXSW заставит вас ностальгировать по Y2K

1:10
Авто

Porsche 928 когда-то считался преемником модели 911, но его производство закончилось в 1995 году.

Арт-кар Porsche 928 Nebula SXSW заставит вас ностальгировать по Y2K

Художники Дэниел Аршам и Хызыл Салим создали арт-кар под названием "Туманность", представляя, как мог выглядеть 928-й к концу 1990-х годов. Дебют автомобиля состоялся на фестивале South by Southwest в Техасе, и он наполнен деталями, напоминающими об эпохе Y2K, такими как круглые формы, металлический сиреневый цвет и ретро-футуристический шрифт.

В интерьере использована тема разделительного ядра, а дверные динамики и рулевое колесо продолжают круговой мотив. Хотя некоторые элементы дизайна могут прийтись не всем по вкусу, они соответствуют эпохе и вызывают ностальгию у энтузиастов.

Название Nebula вполне уместно, поскольку оно означает облако пыли в космическом пространстве и прекрасно описывает органические формы, которые преобладали в дизайне автомобилей в начале 2000-х годов.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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