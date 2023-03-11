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Subaru меняет генеральных директоров, возобновляя продвижение EV

Авто

У компании Subaru очень лояльные поклонники, но она и близко не производит таких объемов новых автомобилей, как ее японские конкуренты. Переход на электромобили ставит перед автопроизводителем целый ряд новых задач, которые ему придется решать, не имея неограниченных средств.

Subaru меняет генеральных директоров, возобновляя продвижение EV

Чтобы "выжить в эпоху электрификации", как выразился новый генеральный директор, Subaru меняет руководящий состав и направляет свои усилия на использование своего небольшого размера в качестве конкурентного преимущества.

Автопроизводитель объявил Ацуши Осаки генеральным директором и заявил, что генеральный директор Subaru America Том Долл уйдет в отставку. Джефф Уолтерс, нынешний старший вице-президент компании по продажам, займет пост президента и главного операционного директора. Эти шаги автопроизводителя свидетельствуют о том, что он вновь сосредоточился на развитии EV и на США, своем самом успешном рынке.

Интересно, что перестановки в руководстве похожи на те, о которых партнер Subaru - компания Toyota объявила в начале этого года. Уходящий с поста генерального директора Subaru Томоми Накамура придерживался такого же мнения об электромобилях, как и уходящий с поста генерального директора Toyota Акио Тойода.

В своем первом выступлении Осаки взял другой тон, заявив, что Subaru смотрит в будущее, чтобы определить наилучшие способы реагирования и адаптации к изменениям, которые принесет на рынок электрификация.

Выступая на пресс-конференции на прошлой неделе, Осаки сказал: "Мы в Subaru хотим выжить в эпоху электрификации, будучи проворными. Мы будем внедрять различные системы, уделяя особое внимание гибкости и расширению".

В настоящее время автопроизводитель имеет в продаже один электромобиль, который он разработал совместно с Toyota, но недавно заявил, что планирует предложить несколько новых моделей к 2025 году.

Subaru видит потенциал в Австралии, Канаде и других частях Азии, но испытывает трудности с удовлетворением спроса из-за нехватки микросхем. Осаки отметил, что рост рынка электромобилей непредсказуем, и сказал, что гибкость и быстрое реагирование на изменения рынка будут иметь важное значение для преодоления этих проблем.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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