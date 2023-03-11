Lamborghini подтвердил, что гибриды Huracán и Urus появятся в 2024 году

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Гибриды по-итальянски

Несмотря на то, что Италия в целом выступает против плана Европейского Союза по углеродной нейтральности к 2035 году, один из самых известных автопроизводителей страны активизирует свои планы по электрификации. Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн недавно подтвердил наличие двух предстоящих гибридных моделей и наметил дорожную карту для своих первых двух электромобилей.

Гибриды Lamborghini на подходе

В прошлую пятницу, во время презентации в Сант'Агата, Италия, Винкельманн сообщил журналистам, что преемник Huracán появится в конце 2024 года, и что это будет подключаемый гибрид. Эта новость поступила от нашего родственного издания Road & Track, которое также сообщило, что Винкельманн сказал, что внедорожник Urus перейдет на гибридную силовую установку в 2024 году.

"И тогда мы будем моделировать Urus как гибрид в 2024 году", - сказал Винкельманн журналистам. "А в конце 24-го года на рынок выйдет совершенно новый Huracán".

Представитель Lamborghini сегодня подтвердил Car and Driver, что оба заявления Винкельмана соответствуют действительности.

Первые электромобили Lambo тоже скоро появятся

Мы знаем о том, что Винкельманн поддерживает электромобили, с тех пор, как мы лично беседовали с ним в 2021 году. Комментарии, о которых сообщает R&T, также соответствуют тому, что он сказал тогда, когда Lamborghini объявила о планах электрифицировать все автомобили в своем портфолио к концу 2024 года.

То, что мы узнали сегодня - как из отчета R&T, так и из прямого подтверждения представителя компании - это официальные планы Lamborghini в отношении двух первых электрических моделей.

"В 28 и 29 годах у нас будут два первых автомобиля BEV", - сказал Винкельманн. "В 2028 году будет первый полностью BEV-автомобиль. А затем в 2029 году появится новый Urus".

Проще говоря, первый EV от Lamborghini будет неизвестным автомобилем, который появится в 2028 году. Второй EV будет полностью электрическим преемником нынешнего Urus, и он появится в 2029 году.

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