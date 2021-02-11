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Новый законопроект Госдумы: пора "обогатить" ГИБДД. Что думает эксперт?

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Госдума снова нервирует российских автомобилистов: представлен законопроект, который потенциально может вывести коррупцию среди сотрудников ГИБДД на новый уровень. Речь идёт о запрете на эксплуатацию авто с неисправностями.

Новый законопроект Госдумы: пора "обогатить" ГИБДД. Что думает эксперт?

Согласно законопроекту, в ГИБДД могут в случае обнаружения неполадки (перечень будет представлен позднее) изъять права. По мнению председателя "Движения автомобилистов России" Виктора Похмелкина, который дал комментарий "Общественной службе новостей", данный законопроект нужен лишь для роста дохода представителей ГАИ.

"Противоправно и противозаконно"

Эксперт уверен, что законопроект противоречит нормам закона и права. Например, изъять водительское удостоверение можно только по решению суда.

"Одно дело снять номера, запретить эксплуатацию, а другое дело изъять удостоверение. За неисправность в машине нужно воспрепятствовать её движению. А при чём тут водитель?

Если к чему-то и возвращаться, то к тому, как это было до 2014 года. Но возвращаться ни к чему не надо, катастрофы нет никакой. Роковой проблемы с происшествиями из-за неисправностей нет.

Это инициатива, на мой взгляд, связана только с одним. Нелегальные доходы ГАИшников падают и они всячески пытаются это компенсировать", — уверен Похмелкин.

Ещё несколько лет назад, уточняет эксперт, даже при снятии номеров сотрудники разрешали водителям проехать на СТО, в мастерскую.

"До 2014 года было всё-таки по-другому. Если неисправность была не особо серьёзной, то разрешали проехать в место ремонта. А сейчас это больше похоже на рецидив, который не имеет никакого отношения к дорожной безопасности. Но имеет прямое отношение к карманам сотрудников Госавтоинспекции", — продолжает Похмелкин.

Напомним, что ранее в сети стала доступна информация по ещё одному "новшеству": с первого июля 2021 года в ГИБДД смогут отправлять на штрафстоянку авто, в которых будут неисправны навигаторы или бортовые компьютеры. 

Работать схема будет так: станет возможно временное аннулирование карты техосмотра в случае обнаружения неполадок, при которых эксплуатация не допускается. Если в ходе повторной проверки недочёт подтвердят, то машину увезут на штрафстоянку.

Автор: Константин Шапров, Куратор: Игорь Моржаретто
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