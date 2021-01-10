В России появился новый штраф для автомобилистов

С 10 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, регулирующие оплату проезда по платным автомобильным дорогам.

"Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог влечёт наложение административного штрафа в размере 1500 рублей", — сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Если же правонарушение совершил водитель грузовика или автобуса, ему придётся оплатить штраф в размере 5000 рублей. Фиксировать нарушения будут автоматические комплексы фотовидеофиксации. Оплаченный штраф не отменяет обязанности водителя оплатить проезд по платной дороге или её участку.

Ранее "зайцев" на платных дорогах штрафовали на 1000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора. Внесённые в КоАП поправки установили для этого нарушения собственную статью.