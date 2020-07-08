Кто в России может получить автокредит на льготных условиях

Специальные условия получения автокредита на льготных условиях стали доступны семьям с детьми, медицинским работникам и участвующим в программах трейд-ин россиянам.

Постановление Правительства, определяющее правила субсидирования банков, вступило в силу во вторник, 7 июля.

Кому доступен льготный автокредит

Семьям, в которых воспитывается хотя бы один ребенок,

медработникам,

гражданам, продавшим автодилеру в качестве уплаты первоначального взноса свой автомобиль старше шести лет (т.н программа трейд-ин).

При этом неважно, была ли раньше в собственности машина или нет.

На какую скидку можно рассчитывать

Согласно правилам, размер предоставляемой по программе льготного кредитования скидки - 10% от стоимости авто. Для жителей Дальнего Востока - 25%.

Если же вы решите купить электромобиль, то скидка составит 25%.

ВАЖНО: на льготных условиях можно купить машину стоимостью до 1,5 млн рублей.

Условия получения льготного автокредита

Приобретаемый автомобиль должен быть новым. У заемщика должны быть водительские права.

Выгода есть и у банков

Недополученную часть дохода предоставляющим льготный кредит банкам компенсирует государство.

Для субсидирования льготных автокредитов в 2020 году в бюджете зарезервировано 22,5 млрд рублей.