Специальные условия получения автокредита на льготных условиях стали доступны семьям с детьми, медицинским работникам и участвующим в программах трейд-ин россиянам.
Постановление Правительства, определяющее правила субсидирования банков, вступило в силу во вторник, 7 июля.
При этом неважно, была ли раньше в собственности машина или нет.
Согласно правилам, размер предоставляемой по программе льготного кредитования скидки - 10% от стоимости авто. Для жителей Дальнего Востока - 25%.
Если же вы решите купить электромобиль, то скидка составит 25%.
ВАЖНО: на льготных условиях можно купить машину стоимостью до 1,5 млн рублей.
Недополученную часть дохода предоставляющим льготный кредит банкам компенсирует государство.
Для субсидирования льготных автокредитов в 2020 году в бюджете зарезервировано 22,5 млрд рублей.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.