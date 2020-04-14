Назван самый популярный автомобиль в Москве и Санкт-Петербурге

Аналитики составили рейтинг самых популярных автомобилей среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Лидером стал Volkswagen Polo. В марте дилеры продали в столице более 1,5 этих автомобилей, а в Санкт-Петербурге — 535 единиц.

На втором месте расположился KIA Rio. Его приобрели 1,1 тысячи москвичей. Тройку лидеров закрывает Nissan Qashqai с результатом продаж чуть более тысячи единиц.