В январе в России увеличились продажи подержанных авто

По результатам января текущего года в России было продано 366,4 тысяч машин с пробегом, что на 8% превышает показатели перепродаж января прошлого года.

Около четверти (24,2%) от количества реализованных на вторичном автомобильном рынке автомобилей составляет продукция АвтоВАЗа. За минувший месяц в стране перепродали 88,8 тысяч машин марки Lada — на 6,2% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Вторую позицию в рейтинге наиболее продаваемых машин оказались подержанные модели Toyota. За месяц их купили 41,5 тысяч автолюбителей. Данный показатель на 7,3% превысил значения 2019-го года. Замыкает топ-3 лидеров еще один бренд из Японии — Nissan, перепродажи автомобилей которого в первом месяце этого года составили 21,1 тысячу единиц — на 7,5% больше, чем в январе прошлого года.

Четвертую и пятую позиции этого списка заняли соответственно две южнокорейские модели Hyundai (19,4 тыс. ед.; +14,4%) и KIA (18,5 тыс. ед.; +20,6%).

А по результатам 2019-го года наиболее популярными машинами на вторичном авторынке РФ оказались авто С-класса.