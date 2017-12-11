Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Эксперт объяснил причины роста цен на машины в 2020 году

Авто

Недавно СМИ сообщили, что за январь текущего года в России выросли цены на 12 марок автомобилей зарубежного производства.


Lamborghini из золота: игрушка за 200 000 фунтов

Как пояснил в комментарии для Правда.Ру автомобильный эксперт Игорь Александрович Моржаретто, увеличение стоимости машин в этом году отмечается абсолютно на все автомобили, в том числе и российского производства. Автомобили "Лада" подорожали тоже на 2-3%. Все подорожали абсолютно. С начала года общее подорожание составило от 2% до 6%. Причина тому одна: резко повысился сначала года утилизационный сбор. Если государство взимает теперь с каждого автомобиля на 150 тысяч больше в качестве утилизационного сбора, то, соответственно, глупо было бы предполагать, что они этого подешевеют, заявил эксперт.

Также в качестве причин сложившейся ситуации Моржаретто назвал небольшой скачок инфляции. При этом он подчеркнул, что основной причиной стало повышение утилизационного сбора.

Что касается дальнейшего роста цен на машины в России в этом году, эксперт считает, что все будет зависеть от действий правительства.

"Все зависит от слишком многих составляющих. В первую очередь от действий правительства, потому что в конце прошлого года прошло правительство объявило, что будет пересматривать правила компенсации утилизационного сбора. Если они будут пересмотрены, то неминуемо очередное повышение. Это все непредсказуемо, потому что действия правительства были достаточно непредсказуемы", — уточнил он.

Напомним, речь о повышении утилизационного сбора на легковые авто власти России поднимают практически ежегодно. Так, например, Минпромторг предлагал еще в 2017-м повысить утилизационный сбор на легковые автомобили. Индексация в легковом сегменте может составить 87-125 процентов, что с учетом роста акцизов приведет к повышению розничных цен на новые автомобили на 10-17%, сообщали в тот период СМИ.

Увеличение сбора будет зависеть от категорий и видов автомобилей, а также их экологичности, объема производства и импорта. При этом средневзвешенная индексация сбора составит от 15 до 17,5%, а для грузовых транспортных средств — от 15 до 40%.

Есть информация, что отечественные концерны получат неофициальную компенсацию утилизационного сбора, поэтому инициатива в большей степени ударит по чистым импортерам. Также она затронет те иностранные концерны, которые построили заводы в России, но пока импортируют часть моделей.

Темы 2020 цена рост авто
Актуальная аналитика
Недвижимость
Покупка квартиры с билетом в ад: как застройщики все портят
Новости спорта
Зачем РУСАДА и Ганус поддержали российских легкоатлетов?
Силовые структуры
Битва при Креси: одно из первых сражений Столетней войны
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В России создан корпоративный аналог Skype
Радий Хабиров раскритиковал туристическую сферу Башкирии
В ДНР отказались обменивать пленных "всех на всех"
Китайские спортсмены готовятся к Олимпиаде в изоляции
Ветеранов обеспечат бесплатными мобильными телефонами
Новый электромобиль Zetta запатентован в России
На Белой горе откроется первый музей памяти репрессированных
Советская армия имела передовое вооружение для своего времени
Иран больше не будет передавать Украине данные о крушении Boeing
Трёхкратный чемпион мира по борьбе Махов уличён в употреблении допинга
Последние материалы
Новый электромобиль Zetta запатентован в России
На Белой горе откроется первый музей памяти репрессированных
Советская армия имела передовое вооружение для своего времени
Иран больше не будет передавать Украине данные о крушении Boeing
Битва при Креси: одно из первых сражений Столетней войны
Трёхкратный чемпион мира по борьбе Махов уличён в употреблении допинга
Турция атаковала сирийские правительственные силы Башара Асада
Член правления СБР: "Вернули в биатлонную сборную Хованцева - наступили на грабли"
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
СМИ узнали имена претендентов на "Евровидение-2020" от России
Популярное
Профилактика
5 способов снять спазмы сосудов без лекарств

Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.

5 способов снять спазмы сосудов без лекарств
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
Любовь Степушова США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан Любовь Степушова Соломон Соловьев Пароли и ориентиры Веры Брежневой - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов
Комментарии
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
Поздравления блокадников обернулись травлей
В России планируют ужесточить наказание за шум ночью
В России планируют ужесточить наказание за шум ночью
Поздравления блокадников обернулись травлей
Новым руководителем Гидрометцентра назначен Сергей Борщ
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Жизнь после ДРСМД: мир оказался на грани войны
Поздравления блокадников обернулись травлей
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Поздравления блокадников обернулись травлей
Главу Керчи уволили из-за скандала с "поздравлением" блокадников
Жизнь после ДРСМД: мир оказался на грани войны
Битва при Легнице: как завершилось столкновение монголов и европейских рыцарей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поклонская поставила на место ироничную Собчак
Поздравления блокадников обернулись травлей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ