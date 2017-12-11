Эксперт объяснил причины роста цен на машины в 2020 году

Недавно СМИ сообщили, что за январь текущего года в России выросли цены на 12 марок автомобилей зарубежного производства.



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Как пояснил в комментарии для Правда.Ру автомобильный эксперт Игорь Александрович Моржаретто, увеличение стоимости машин в этом году отмечается абсолютно на все автомобили, в том числе и российского производства. Автомобили "Лада" подорожали тоже на 2-3%. Все подорожали абсолютно. С начала года общее подорожание составило от 2% до 6%. Причина тому одна: резко повысился сначала года утилизационный сбор. Если государство взимает теперь с каждого автомобиля на 150 тысяч больше в качестве утилизационного сбора, то, соответственно, глупо было бы предполагать, что они этого подешевеют, заявил эксперт.

Также в качестве причин сложившейся ситуации Моржаретто назвал небольшой скачок инфляции. При этом он подчеркнул, что основной причиной стало повышение утилизационного сбора.

Что касается дальнейшего роста цен на машины в России в этом году, эксперт считает, что все будет зависеть от действий правительства.

"Все зависит от слишком многих составляющих. В первую очередь от действий правительства, потому что в конце прошлого года прошло правительство объявило, что будет пересматривать правила компенсации утилизационного сбора. Если они будут пересмотрены, то неминуемо очередное повышение. Это все непредсказуемо, потому что действия правительства были достаточно непредсказуемы", — уточнил он.

Напомним, речь о повышении утилизационного сбора на легковые авто власти России поднимают практически ежегодно. Так, например, Минпромторг предлагал еще в 2017-м повысить утилизационный сбор на легковые автомобили. Индексация в легковом сегменте может составить 87-125 процентов, что с учетом роста акцизов приведет к повышению розничных цен на новые автомобили на 10-17%, сообщали в тот период СМИ.

Увеличение сбора будет зависеть от категорий и видов автомобилей, а также их экологичности, объема производства и импорта. При этом средневзвешенная индексация сбора составит от 15 до 17,5%, а для грузовых транспортных средств — от 15 до 40%.

Есть информация, что отечественные концерны получат неофициальную компенсацию утилизационного сбора, поэтому инициатива в большей степени ударит по чистым импортерам. Также она затронет те иностранные концерны, которые построили заводы в России, но пока импортируют часть моделей.