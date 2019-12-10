Jeep отзовет в России более 200 кроссоверов Cherokee

Компания "ЭфСиЭй Рус" накануне объявила, что отзывает 201 кроссовер Jeep Cherokee. Это коснется машин, проданных с марта 2018 года по настоящее время. Причина такого решения — возможные неправильные настройки электронного блока управления трансмиссией.

Это, в свою очередь, может вызывать неправильную работу трансмиссии при замедлении машины и привести к остановке двигателя внутреннего сгорания, что может стать неожиданностью для водителя, пояснили в Росстандарте. На машинах требуется проверить версию ПО блока управления двигателем (РСМ) и при необходимости выполнить перепрограммирование (РСМ).

Кроме этого, необходима проверка версии программного обеспечения блока управления трансмиссией и при необходимости — перепрограммирование трансмиссии. Все перечисленные работы для собственников авто выполнят бесплатно.