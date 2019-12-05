Гастарбайтеров - водителей обяжут поменять права

ДТП с участием автобус, которые стали случаться в России с пугающей частотой, заставили ГИБДД повнимательнее присмотреться к тому, каким образом происходит набор водителей.

Особенно тревожным инспекторам показался тот факт, что среди тех, кому пассажиры доверяют свою жизнь, очень много гастарбайтеров. Которые, в большинстве своем, даже прав российских не имеют.

Как рассказал Николай Гиляков, начальник отделения экзаменационной работы ГИБДД России, в ближайшее время планируется запретить работать водителями автобусов и грузовиков тем гражданам других стран, кто не пройдет профессиональное переобучение в российской автошколе и не получит по его итогам водительского удостоверения установленного образца.

"Хотим вернуться схеме, которая была до 2014 года: иностранец может управлять транспортным средством на основании полученного "у себя дома" водительского удостоверения только в течение полугода после получения вида на жительство", — сказал Гиляков. И добавил, что изменения в правилах войдут в поправки к ФЗ "О безопасности дорожного движения".