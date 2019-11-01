В 2020 году в РФ могут начать штрафовать машины с иностранными номерами

Со следующего года автомобили с иностранными номерами могут начать штрафовать за нарушения правил дорожного движения.

Сообщается, что в 2020 году данный вопрос будет закрыт. По российским дорогам больше не будут безнаказанно ездить перевозчики из других стран.

Акимов пояснил, что это системный вопрос, для решения которого требуется координация федеральных служб, органов, контролирующих пересечение государственной границы. Также требуется взаимодействие с партнерами по ЕЭАС.

Систем штрафов за нарушение ПДД с иностранных граждан в РФ начнет действовать после того, как будут объединены базы данных таможенных и пограничных служб и МВД.

Фото: vk.com