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Источник Правда.Ру

Автоэксперты: водителям в городах не нужна шипованная резина

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 Автоэксперты считают, что жителям крупных городов при выборе зимней резины не следует приобретать шипованные шины, так как они нужны для постоянной езды по льду.

"Если человек перемещается только по городу, то большой нужды ни в шипах, ни в "липучке" нет. Нужна просто хорошая зимняя резина," — приводит мнение координатора общественного проекта "Движение" Андрея Орел РИА Новости.

Однако, как подчеркнул эксперт, если автовладелец время от времени все же "выбирается за город", то тогда шипованная резина нужна.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин также считает, что в городе шипованная резина не нужна.

"Все зависит от того, где эксплуатируется машина. Если чаще всего эксплуатируется на трассах, которые более-менее чистят, в городе, скажем, то тогда даже и шипы не нужны, потому что город все-таки чистят, а шипы они для льда, большей частью. А "липучка" очень странная альтернатива", — сказал Травин.

Он также добавил, что выбор между шипами и "липучкой" зависит от мастерства и привычек водителя, это вопрос индивидуальный.

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Темы шины зима липучки андрей орел автоэксперт виктор травин шипованная резина
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