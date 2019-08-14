Автоэксперт не поддержал идею о запрете старых автомобилей в РФ

Президент Федерация автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук обрушился с критикой на авторов идеи о запрете старых автомобилей в РФ. По его мнению, у депутатов нет реальных причин для ограничения устаревших автомобилей.

"Депутаты уже совсем перестали видеть реальное положение дел, сидя в своих дорогих автомобилях. Но далеко не у каждого есть возможность использовать служебный автомобиль за бюджетные деньги. Большинству приходиться покупать автомобиль из личных сбережений и оплачивать его обслуживание собственными деньгами", - пояснил Форманчук.

По мнению эксперта, возраст автомобиля еще не говорит о том, что он опасен для окружающих. Главное в этом вопросе - качество обслуживания авто. В пример Форманчук привел собственный автомобиль. По его словам, он ездит на Mercedes S-class 1999 года выпуска, и в нем установлены 12 подушек безопасности. Такое количество подушек безопасности не устанавливают даже в современные автомобили.