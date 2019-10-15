Автоэксперты составили рейтинг самых популярных люксовых авто в России

По состоянию на 1 июля текущего года в России насчитывалось 13,4 тысяч автомобилей сегмента luxury.

Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат", передают "Известия".

Первое место рейтинга популярных авто сегмента luxury в России занимает Mercedes-Benz Maybach S-Class — таких моделей в стране зарегистрировано 3016 штук.

На втором месте с показателем в 2353 зарегистрированных машин расположился автомобиль Bentley Continental GT, а на третьем с показателем в 834 зарегистрированных единиц расположился автомобиль Bentley Continental Flying Spur.

В десятку самых распространенных люксовых машин в России входят также Maserati Levante, Bentley Bentayga, Maserati Quattroporte, Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Wraith и Maserati GranTurismo.

Фото: Mercedes-Benz Maybach S-Class.