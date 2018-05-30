В Орле прошла спецоперация по захвату похитителя котенка

Сотрудники орловской полиции нашли виновного в хищении котенка и дорогого телефона. Им оказался судимый сотрапезник пострадавшего.
Из-за этой ситуации в Орле развернули настоящую спецоперацию "Мяу". Дом вора-алкоголика окружили сотрудники Росгвардии, поделился подробностями в телеграм-канале "Доктор прописал": "Преступник был лихо скручен, орущий от страха котенок — освобожден и возвращен хозяину после допроса".
К моменту задержания смартфон уже был продан, а вот животное обнаружили у подозреваемого. Гражданин сознался в том, что совершил кражу. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 158 часть 2 Уголовного кодекса РФ. В данный момент следствие продолжается. Подозреваемого решено было оставить под подпиской о невыезде.
Стоит отметить, пострадавший житель Орла накануне обращения в полицию пригласил домой компанию товарищей. Вместе они разделили трапезу, центром которой стал алкоголь.
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