Провинциальная самогонщица ограбила банк ради квартиры для внучки

В Ленинградской области пенсионерка ограбила банк для того, чтобы подарить внучке квартиру

Фото: Телеграм-канал Huepub

Женщина долгое время торговала самогоном, копила, но на квартиру все равно не хватало. В итоге предприимчивая женщина сколотила банду из сына подруги и кассира банка. Идея была простой - молодой человек в маске притворился грабителем, а кассир без сопротивления отдал ему 530 тысяч рублей.

Все бы вышло как задумывалось, но "грабитель" снял маску, как только вышел на улицу из банковского отделения. Его узнали прохожие и сдали в полицию. Фигуранты дела рискуют получить до семи лет лишения свободы.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что во Флориде полиция задержала 26-летнего грабителя. Житель городка Пинеллас, ограбив банк, быстро потратил все деньги на оплату счетов за жилищно-коммунальные услуги и аренду квартиры, а также на наркотики.

Но примечательно не это - грабят банки достаточно часто. Дело в том, что Уильям Джон Джонсон, который решился на преступление из-за того, что ему не хватило средств на покупку "дури", просто ввел в Google запрос "Как ограбить банк" и изучил страницы, выданные поисковиком.

Судя по всему, "советы" оказались дельными и ограбление прошло без заминки. В 11 утра грабитель вошел в здание, подошел к сотруднику, сказал, что он вооружен и приказал отдать ему всю наличку из кассы. Он положил деньги в черный пластиковый пакет и успел сбежать до прибытия полиции.

Однако, судя по всему, Google не сообщил Джонсону самого главного: как быть не пойманным полицией, так как на свободе незадачливый грабитель пробыл всего четыре дня.

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