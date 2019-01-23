Угонщик самолета хвастался участием в терактах 11 сентября.

Житель Сургутского района Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета в Афганистан, утверждал, будто бы причастен к терактам в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом стало известно из показаний одной из стюардесс, работавших на рейсе.
Показания стюардессы озвучил судья Ханты-Мансийского районного суда Ринат Ахметов во время слушаний об избрании меры пресечения для Шаповалова. Обвиняемый отказался пояснить суду эту информацию.
22 января Шаповалов, находясь на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал, чтобы судно направилось в Афганистан. При этом он угрожал членам экипажа насилием. Чтобы успокоить дебошира, сотрудники авиакомпании убедили его, что самолет необходимо дозаправить в Ханты-Мансийске. После экстренной посадки буйный пассажир был задержан.
В отношении Шаповалова возбудили уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия». Следствие запросило для хулигана меру пресечения в виде взятия под арест до 22 марта. Судья удовлетворил ходатайство следствия.
Кроме того, Шаповалов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Источник фото: sledcom.ru
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