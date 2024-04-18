Пропустит марафон из-за собак: в Тюмени бездомные животные напали на триатлонистку

В Тюмени собаки напали на триатлонистку, из-за чего она пропустит Казанский марафон

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тюмени 47-летняя триатлонистка Юлия М. столкнулась с неприятным инцидентом перед важными соревнованиями, когда ее атаковали бродячие собаки на улице.

Фото: unsplash.com by Игорь Овсянников is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Инцидент произошел 13 апреля, когда Юлия возвращалась домой по улице Депутатской после тренировки. Животные напали на нее, когда она пыталась отмахнуться от них. Ее спас мужчина, но травмы оказались серьезными, и ей пришлось обратиться в больницу, где ей были оказаны медицинские услуги, сообщает Megatyumen.ru.

Собаки, обитающие в районе дома №21 по улице Депутатской, являются бездомными и подкармливаются местными жителями. По словам очевидцев, собаки представляют опасность для окружающих: в прошлом они атаковали даже маленького ребенка.

Юлия написала заявление в полицию, а также обратилась в службу отлова безнадзорных животных.

Этот случай стал для нее особенно болезненным, так как она готовилась к участию в Казанском марафоне 2024, который теперь ей придется пропустить из-за травм и длительной реабилитации, включая серию антирабических прививок.