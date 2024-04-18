Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновления 2024 года для Lucid Air Grand Touring: улучшения и новая оценка дальности
Эксперты назвали способы покупки жилья без ипотеки
Женщины-полицейские спасли от похищения туристку во время тайского Нового года
Science Advances: археологи обнаружили свидетельства жертвоприношений в Европе
Фармкомпания AstraZeneca обратилась в СК РФ из-за нарушения патентных прав
МТС банк планирует выйти на страховой рынок
Новые финансовые меры FATF обяжут банки сверять данные клиентов
Как достичь быстрой и элегантной прически
Российские снайперы уничтожили руководителя подразделения контрснайперов ВСУ
Пропустит марафон из-за собак: в Тюмени бездомные животные напали на триатлонистку

В Тюмени собаки напали на триатлонистку, из-за чего она пропустит Казанский марафон

1:14
Происшествия

В Тюмени 47-летняя триатлонистка Юлия М. столкнулась с неприятным инцидентом перед важными соревнованиями, когда ее атаковали бродячие собаки на улице.

В Тюмени собаки напали на триатлонистку, из-за чего она пропустит Казанский марафон
Фото: unsplash.com by Игорь Овсянников is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Инцидент произошел 13 апреля, когда Юлия возвращалась домой по улице Депутатской после тренировки. Животные напали на нее, когда она пыталась отмахнуться от них. Ее спас мужчина, но травмы оказались серьезными, и ей пришлось обратиться в больницу, где ей были оказаны медицинские услуги, сообщает Megatyumen.ru.

Собаки, обитающие в районе дома №21 по улице Депутатской, являются бездомными и подкармливаются местными жителями. По словам очевидцев, собаки представляют опасность для окружающих: в прошлом они атаковали даже маленького ребенка.

Юлия написала заявление в полицию, а также обратилась в службу отлова безнадзорных животных.

Этот случай стал для нее особенно болезненным, так как она готовилась к участию в Казанском марафоне 2024, который теперь ей придется пропустить из-за травм и длительной реабилитации, включая серию антирабических прививок.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Последние материалы
Science Advances: археологи обнаружили свидетельства жертвоприношений в Европе
Фармкомпания AstraZeneca обратилась в СК РФ из-за нарушения патентных прав
МТС банк планирует выйти на страховой рынок
Новые финансовые меры FATF обяжут банки сверять данные клиентов
Как достичь быстрой и элегантной прически
Российские снайперы уничтожили руководителя подразделения контрснайперов ВСУ
Максим Галкин* рассказал о радостной семейной жизни
Запечённые картофельные дольки в пармезане: получаются аппетитными и хрустящими
Фотограф Игорь Подгорный запечатлел Петрозаводск период весеннего паводка
Эксперты рассказали, как приручить кошку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников