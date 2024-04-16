Житель Великобритании получил ряд штрафов на машину, отправленную на Украину

Telegraph: британцу пришли штрафы за машину, отправленную на Украину

Британец, который отдал свое авто в Украину, попал под несколько штрафов на общую сумму в сотни фунтов стерлингов и столкнулся с угрозой привлечения к суду за неуплату, сообщает газета Telegraph.

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Водитель получил штраф в размере 12,5 фунтов стерлингов, несмотря на то, что он передал свою машину военным силам Украины прошлым летом. Transport for London через суд требует уплату штрафа за нарушение правил внедренной схемы "зоны максимально низкого загрязнения" (ULEZ) в Лондоне. Камеры, установленные в этих районах, регистрируют регистрационные номера всех въезжающих автомобилей, и если машина, загрязняющая окружающую среду, въехала в эту зону, водителю взимается штраф.

Чарльз Купер пересек границу с Украиной на своем автомобиле в августе 2023 года, но был облагирован несколькими штрафными уведомлениями после того, как камеры автоматического распознавания номерных знаков "засекли" его в Лондоне в октябре. Позднее угрозы судебного преследования со стороны транспортного оператора сменились уведомлениями.

Хотя Купер предоставил документы о передаче машины Украине через гуманитарную организацию и настаивал на том, что камеры ошиблись, работники Transport for London отказались принять его аргументы. В результате мужчине пришлось тратить крупные суммы на адвокатов, и он утверждает, что готов скорее попасть в тюрьму, чем платить некорректный штраф. В рамках схемы ULEZ жители Лондона могут теперь передавать недопустимые для города автомобили на утилизацию в Украину за ту же сумму, которую они платили за сдачу машин на утилизацию по ранее установленным правилам.