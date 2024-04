Житель Великобритании получил ряд штрафов на машину, отправленную на Украину

Британец, который отдал свое авто в Украину, попал под несколько штрафов на общую сумму в сотни фунтов стерлингов и столкнулся с угрозой привлечения к суду за неуплату, сообщает газета Telegraph.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain