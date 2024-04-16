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Заморил голодом собственного сына: суд вынес приговор блогеру-сыроеду в Сочи

Суд приговорил блогера Максима Лютого к восьми годам колонии из-за смерти сына

1:20
Происшествия

Блогер-сыроед Максим Лютый был осужден на 8 лет тюремного заключения за смерть своего собственного младенца в Сочи.

Суд приговорил блогера Максима Лютого к восьми годам колонии из-за смерти сына
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

Ребенок скончался от полиорганной недостаточности, поскольку его родители отказались кормить обычными пищевыми продуктами, утверждая, что он может получать всю необходимую энергию от солнечного света.

Этот случай вызвал общественное возмущение и привлек внимание суда в Сочи. Как результат, Максим Лютой был осужден к 8 годам колонии строгого режима за преступление, которое привело к гибели его собственного ребенка. Его супруга также была осуждена к двум годам исправительных работ за свою роль в этой трагедии, сообщает "Царьград".

По сведениям, полученным из источников, 14 марта прошлого года стало известно о смерти младенца. По словам самого Лютого, состояние ребенка начало ухудшаться несколько дней назад, а 8 марта проявились серьезные признаки проблемы: он начал испытывать затруднения с дыханием и хрипы.

Позднее выяснилось, что ребенок был рожден в домашних условиях 11 февраля, но его не зарегистрировали в поликлинике, из-за чего у него не было доступа к необходимой медицинской помощи.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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