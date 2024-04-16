Заморил голодом собственного сына: суд вынес приговор блогеру-сыроеду в Сочи

Блогер-сыроед Максим Лютый был осужден на 8 лет тюремного заключения за смерть своего собственного младенца в Сочи.
Ребенок скончался от полиорганной недостаточности, поскольку его родители отказались кормить обычными пищевыми продуктами, утверждая, что он может получать всю необходимую энергию от солнечного света.
Этот случай вызвал общественное возмущение и привлек внимание суда в Сочи. Как результат, Максим Лютой был осужден к 8 годам колонии строгого режима за преступление, которое привело к гибели его собственного ребенка. Его супруга также была осуждена к двум годам исправительных работ за свою роль в этой трагедии, сообщает "Царьград".
По сведениям, полученным из источников, 14 марта прошлого года стало известно о смерти младенца. По словам самого Лютого, состояние ребенка начало ухудшаться несколько дней назад, а 8 марта проявились серьезные признаки проблемы: он начал испытывать затруднения с дыханием и хрипы.
Позднее выяснилось, что ребенок был рожден в домашних условиях 11 февраля, но его не зарегистрировали в поликлинике, из-за чего у него не было доступа к необходимой медицинской помощи.
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