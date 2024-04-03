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"Знали больше, сказали немного": депутат Госдумы осудила США за неполную информацию о подготовке теракта в Москве

Депутат Госдумы Журова осудила США за неполную информацию о подготовке теракта в Москве

1:42
Происшествия » Теракты

Подробности подготовки теракта в Москве, которыми располагали США, вызывают вопросы. Об этом Pravda.Ru заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Депутат Госдумы Журова осудила США за неполную информацию о подготовке теракта в Москве
Фото: t.me by МЧС России

По её словам, у России есть соглашение между всеми силовыми структурами по поводу событий, связанных с террористической угрозой. В этом случае, заявила она, страны берут на себя обязательства делиться информацией.

"Просто вопрос, что они рассказывали. Просто сказать, что просто в "Крокус Сити" будет какой-то теракт без подробностей, ещё чуть ли не через прессу, потому что, насколько я понимаю, они где-то там в прессе писали ещё, но это выглядело просто как посеять панику где-то отчасти, наверное, а потом сказать: "мы же вам говорили". Вот это помощь? Я не знаю, как эти переговоры велись, и что они именно сообщили", — сказала парламентарий.

Как напомнила собеседница Pravda.Ru, 8 марта США рекомендовали своим иностранным гражданам никуда не ходить.

"Опять же что-то знали? И что это значит? Опять же это паника, чтобы люди никуда не пошли, никуда больше не ходили, а потом сказать, что мы предупреждали… То есть вопрос в подробностях, как они эту информацию нашим силовым структурам преподнесли", — добавила Журова. — Просто как они преподнесли? Если они сказали, что "ой, знаете, планируются какие-то теракты", но это можно сказать про любое публичное место. Назвать всё и потом в каком-нибудь действительно что-то случиться. Что-то, видимо, готовилось".

Ранее газета WP сообщила, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что целью атаки может стать "Крокус Сити Холл".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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