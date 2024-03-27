Тела 84 погибших после нападения террористов на "Крокус Сити Холл" опознали

84 тела погибших опознали после теракта в "Крокусе Сити Холле"

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В Следственном комитете РФ проинформировали, что на 27 марта опознано уже 84 тела погибших во время трагедии в "Крокусе Сити Холле".

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Среди них тела пятерых детей.

"Опознано 84 тела погибших, в том числе тела 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет", — пишет ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Также в ведомстве рассказали о том, что для установления личностей тех погибших в теракте 22 марта, которых еще не опознали, будут проведены молекулярно-генетические экспертизы.

В СК РФ ранее сообщили, что поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родственников после нападения террористов на "Крокус Сити Холл" в Красногорске.