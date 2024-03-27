Тела 84 погибших после нападения террористов на "Крокус Сити Холл" опознали

В Следственном комитете РФ проинформировали, что на 27 марта опознано уже 84 тела погибших во время трагедии в "Крокусе Сити Холле".
Среди них тела пятерых детей.
"Опознано 84 тела погибших, в том числе тела 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет", — пишет ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Также в ведомстве рассказали о том, что для установления личностей тех погибших в теракте 22 марта, которых еще не опознали, будут проведены молекулярно-генетические экспертизы.
В СК РФ ранее сообщили, что поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родственников после нападения террористов на "Крокус Сити Холл" в Красногорске.
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