Следственный комитет принял 143 заявления о пропаже людей во время теракта в "Крокусе Сити Холле"

143 заявления о пропавших в "Крокусе Сити Холле" поступило в российский СК

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Следственный комитет поступило уже 143 заявления от людей, которые ищут своих родных и близких после теракта в подмосковном КЗ "Крокусе Сити Холле". Трагедия случилась 22 марта в городе Красногорск, который находится близко к МКАДу.

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"В СК РФ поступило 143 заявления от потерпевших", — пишет ТАСС.

Напомним, что на "Крокус Сити Холл" напали вооруженные террористы. Они устроили большой пожар и начали стрелять в людей без разбора. Фигурантов дела о теракте 22 марта задержали.