Следственный комитет принял 143 заявления о пропаже людей во время теракта в "Крокусе Сити Холле"

В Следственный комитет поступило уже 143 заявления от людей, которые ищут своих родных и близких после теракта в подмосковном КЗ "Крокусе Сити Холле". Трагедия случилась 22 марта в городе Красногорск, который находится близко к МКАДу.
"В СК РФ поступило 143 заявления от потерпевших", — пишет ТАСС.
Напомним, что на "Крокус Сити Холл" напали вооруженные террористы. Они устроили большой пожар и начали стрелять в людей без разбора. Фигурантов дела о теракте 22 марта задержали.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.