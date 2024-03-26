Пропавший при теракте глава организации, спасшей сотни людей, числится погибшим в списках МЧС

Глава организации, участники которой спасли сотни людей в день теракта, числится погибшим

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В списке погибших МЧС России после теракта в "Крокусе" оказался Андрей Сыропятов, основатель студенческой организации, чьи участники спасли сотни людей во время страшной трагедии.

Фото: mosreg.ru by Правительство Московской области is licensed under public domain

В тот ужасный день два подростка по имени Роман и Владислав рисковали своей жизнью, выводя посетителей из опасного здания через запасные ходы. Благодаря их действиям, удалось спасти около сотни человек.

После трагедии подростки обратились к общественности и средствам массовой информации с призывом о помощи в поисках пропавшего Сыропятова. Вечером 26 марта стало известно, что имя Андрея фигурирует в списках погибших от МЧС.