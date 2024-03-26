В списке погибших МЧС России после теракта в "Крокусе" оказался Андрей Сыропятов, основатель студенческой организации, чьи участники спасли сотни людей во время страшной трагедии.
В тот ужасный день два подростка по имени Роман и Владислав рисковали своей жизнью, выводя посетителей из опасного здания через запасные ходы. Благодаря их действиям, удалось спасти около сотни человек.
После трагедии подростки обратились к общественности и средствам массовой информации с призывом о помощи в поисках пропавшего Сыропятова. Вечером 26 марта стало известно, что имя Андрея фигурирует в списках погибших от МЧС.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.