Голубев: возгорание произошло на подстанции, подача электроэнергии восстановлена, пострадавших нет

Ночью произошло возгорание на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщил губернатор Ростовской Области Василий Голубев, по его словам, пострадавших в результате инцидента нет, подача электроэнергии восстановлена.

Фото: commons.wikimedia.org by Artemco is licensed under this work into the public domain