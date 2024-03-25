Голубев: возгорание произошло на подстанции, подача электроэнергии восстановлена, пострадавших нет

На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, сообщает губернатор Голубев

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью произошло возгорание на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщил губернатор Ростовской Области Василий Голубев, по его словам, пострадавших в результате инцидента нет, подача электроэнергии восстановлена.

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Ведется работу по выявлению причин пожара, в результате которого автоматически выключились две высоковольтные линии (330 кВ) — Тихорецкая и Ростовская. Электроснабжение восстановлено.

После случившегося из эксплуатации временно вывели из работы два энергоблока ГРЭС, уточнил Голубев.