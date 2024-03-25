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Голубев: возгорание произошло на подстанции, подача электроэнергии восстановлена, пострадавших нет

На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, сообщает губернатор Голубев

0:33
Происшествия

Ночью произошло возгорание на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщил губернатор Ростовской Области Василий Голубев, по его словам, пострадавших в результате инцидента нет, подача электроэнергии восстановлена.

На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, сообщает губернатор Голубев
Фото: commons.wikimedia.org by Artemco is licensed under this work into the public domain

Ведется работу по выявлению причин пожара, в результате которого автоматически выключились две высоковольтные линии (330 кВ) — Тихорецкая и Ростовская. Электроснабжение восстановлено.

После случившегося из эксплуатации временно вывели из работы два энергоблока ГРЭС, уточнил Голубев.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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