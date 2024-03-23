В центре Екатеринбурга жители города возлагают цветы к мемориалу погибших в "Крокусе"

Жители Екатеринбурга приносят цветы к мемориалу в память о погибших в "Крокусе"

1:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Жители Екатеринбурга стали возлагать цветы, приносить свечи и плюшевые игрушки на стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", а также траурные надписи появились на медиаэкранах города.

Фото: commons.wikimedia.org by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На Площади 1905 года в Екатеринбурге, в центре города, появился стихийный мемориал в память о трагических событиях в "Крокус сити холле". Люди с утра приносят игрушки, цветы, ленты и свечи к памятнику Ленину.

"Каждый человек обязан сегодня выразить какие-то слова соболезнования, слова поддержки тем людям, которые пострадали в этой ситуации. Единственное, что мы сейчас можем сделать, — прийти, возложить цветы и почтить память тех, кто, к сожалению, ушел от нас в ходе такого ужасного события, как международный терроризм. Я надеюсь, что все виновные понесут наказание и справедливость восторжествует", — сказала студентка Уральского федерального университета Екатерина Платонова.

На городских билбордах в данный момент нет рекламы, вместо нее отображаются изображения свечей памяти. Кроме того, замечены рекламные щиты, символизирующие траур, не только лишь в центре города, но и на автомагистралях по всей территории Екатеринбурга, включая аэропорт "Кольцово".

ФСБ вечером пятницы сообщила о произошедших стрельбе и пожаре перед концертом в "Крокус сити холле" в Красногорске. По информации СК, число погибших составляет не менее 90 человек, но это число может увеличиться.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru