С повреждённым глазом и в наручниках: Опубликовано фото раненого при задержании подозреваемого в теракте в "Крокусе"

Baza опубликовала фото раненого при задержании подозреваемого в теракте в "Крокусе"

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Один из задержанных был пойман в результате преследования — это 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Об этом сообщает SHOT.

Фото: t.me by Baza

В ходе задержания он получил ранения, левый глаз у него не закрывается из-за повреждения. Подозреваемого доставили в больницу, он на операции. Сообщается, что Файзов, как и другие террористы планировали скрыться на Украине.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что два человека задержаны по подозрению в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Автомобиль "Рено", на котором передвигались подозреваемые, обнаружен в Брянской области.

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