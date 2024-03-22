По данным источника SHOT, в одежде одной из жертв террористического акта в "Крокус Сити Холле" найден предмет, похожий на СВУ.
Тело одного из погибших в "Крокусе" на автобусе привезли в оперштаб, организованный рядом с местом трагедии. При осмотре тела, в вещах было найдено устройство, похожее на СВУ. Личность погибшего не установлена.
Территория оцеплена, проводится работа взрывотехников. Оперштаб находится в примерно 300 метрах от "Крокус Сити Холла"
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.