При осмотре тел погибших при теракте в "Крокусе" был найден предмет, похожий на СВУ

SHOT: в одежде одного из погибших в "Крокусе" обнаружен похожий на СВУ предмет

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным источника SHOT, в одежде одной из жертв террористического акта в "Крокус Сити Холле" найден предмет, похожий на СВУ.

Фото: YouTube by user-zi9vd8hn4k

Тело одного из погибших в "Крокусе" на автобусе привезли в оперштаб, организованный рядом с местом трагедии. При осмотре тела, в вещах было найдено устройство, похожее на СВУ. Личность погибшего не установлена.

Территория оцеплена, проводится работа взрывотехников. Оперштаб находится в примерно 300 метрах от "Крокус Сити Холла"