У семерых из госпитализированных после теракта в "Крокус Сити Холле" — тяжёлое состояние

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После теракта в "Крокусе" семеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице

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Происшествия

После теракта, произошедшего в "Крокусе", семеро поступивших в больницы раненых пребывают в тяжёлом состоянии. Медики сообщают, что у всех них зафиксированы огнестрельные ранения, а также переломы.

После теракта в "Крокусе" семеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице
Фото: youtube.com by RusNews

По информации подмосковного Минздрава, всего в медицинские учреждения региона поступило 37 человек.

Детальную информацию о поступивших в медучреждения региона можно получить на официальном сайте министерства здравоохранения Подмосковья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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