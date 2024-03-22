У семерых из госпитализированных после теракта в "Крокус Сити Холле" — тяжёлое состояние

После теракта в "Крокусе" семеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После теракта, произошедшего в "Крокусе", семеро поступивших в больницы раненых пребывают в тяжёлом состоянии. Медики сообщают, что у всех них зафиксированы огнестрельные ранения, а также переломы.

Фото: youtube.com by RusNews

По информации подмосковного Минздрава, всего в медицинские учреждения региона поступило 37 человек.

Детальную информацию о поступивших в медучреждения региона можно получить на официальном сайте министерства здравоохранения Подмосковья.