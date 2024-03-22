После теракта, произошедшего в "Крокусе", семеро поступивших в больницы раненых пребывают в тяжёлом состоянии. Медики сообщают, что у всех них зафиксированы огнестрельные ранения, а также переломы.
По информации подмосковного Минздрава, всего в медицинские учреждения региона поступило 37 человек.
Детальную информацию о поступивших в медучреждения региона можно получить на официальном сайте министерства здравоохранения Подмосковья.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.