Украина снова обстреливает Белгород: погибла женщина, выгуливавшая собак

Жительница Белгорода, выгуливавшая собак, погибла после обстрела со стороны Украины, сообщает Telegram-канал SHOT.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале написал об очередном обстреле Белгорода украинскими боевиками. Он рассказал, что в результате ударов со стороны ВСУ погибла женщина, есть пострадавшие.
"К большому горю, один человек погиб. Есть раненые. По предварительным данным, пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома. Все должностные лица находятся на своих местах. Проводим оценку ущерба и начнём сразу восстановление", — сообщил губернатор.
По данным SHOT, погибшая женщина в момент удара по Белгороду выгуливала собак на улице Есенина, взрыв произошёл в нескольких метрах от неё.
"Один из псов после удара пришёл в себя и не отходил от тела хозяйки", — пишет Telegram-канал.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром в пятницу над Белгородской областью было уничтожено восемь снарядов, выпущенных с подконтрольной Украине территории при помощи реактивной системы залпового огня "Вампир".
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