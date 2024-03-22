Украина снова обстреливает Белгород: погибла женщина, выгуливавшая собак

SHOT: выгуливавшая собак жительница Белгорода погибла после обстрела со стороны Украины

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Белгорода, выгуливавшая собак, погибла после обстрела со стороны Украины, сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале написал об очередном обстреле Белгорода украинскими боевиками. Он рассказал, что в результате ударов со стороны ВСУ погибла женщина, есть пострадавшие.

"К большому горю, один человек погиб. Есть раненые. По предварительным данным, пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома. Все должностные лица находятся на своих местах. Проводим оценку ущерба и начнём сразу восстановление", — сообщил губернатор.

По данным SHOT, погибшая женщина в момент удара по Белгороду выгуливала собак на улице Есенина, взрыв произошёл в нескольких метрах от неё.

"Один из псов после удара пришёл в себя и не отходил от тела хозяйки", — пишет Telegram-канал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром в пятницу над Белгородской областью было уничтожено восемь снарядов, выпущенных с подконтрольной Украине территории при помощи реактивной системы залпового огня "Вампир".