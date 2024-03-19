В Австралии злоумышленница заперла в чемодане связанную обнажённую женщину и обожгла ей палец, когда та пыталась выбраться

В Австралии ранее судимая Игрид Пидде, которая занималась распространением наркотиков, затащила в дом свою знакомую, заклеила ей рот и глаза скотчем, надела на голову пакет с дырой для дыхания, разрезала одежду и сорвала её с женщины, после чего заперла в чемодане совершенно обнажённую жертву.
До этого женщины поссорились, что и привело Пидде в ярость. Осуществив свою месть, она убрала в шкаф чемодан. Услышав шум и обнаружив, что пленница приоткрыла изнутри молнию, Игрид схватила паяльную лампу и обожгла высунутый наружу палец, пообещав, что, если знакомая не будет сидеть смирно, в следующий раз она получит по пальцу ножом.
Через некоторое время злоумышленница всё же сама открыла чемодан и разрешила своей жертве уйти.
Суд приговорил задержанную к 7,5 лет лишения свободы. В ожидании суда она провела 700 дней за решёткой, что даёт ей надежду добиться условно-досрочного освобождения.
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