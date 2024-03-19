Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак осудила Канделаки за публикацию об Уткине, обвинив в цинизме
ACS: ученые разработали новый материал для средств гигиены из белкового сырья
Бывший главный санитарный врач Онищенко рассказал, как остановить нашествие крыс в Подмосковье
Илон Маск признался в употреблении кетамина для борьбы с депрессией
Что взять с собой в поездку для комфортного путешествия
Владелец Ferrari подал в суд из-за проблем с тормозами: автомобиль оказался небезопасным
В Петербурге задержали 14-летнего подростка, обещавшего устроить стрельбу в школе
Можно ли поливать растения талой водой?
Классические куриные наггетсы: минимум усилий, максимум удовольствия
В Австралии злоумышленница заперла в чемодане связанную обнажённую женщину и обожгла ей палец, когда та пыталась выбраться

В Австралии злоумышленница раздела женщину догола и заперла её в чемодане

0:59
Происшествия

В Австралии ранее судимая Игрид Пидде, которая занималась распространением наркотиков, затащила в дом свою знакомую, заклеила ей рот и глаза скотчем, надела на голову пакет с дырой для дыхания, разрезала одежду и сорвала её с женщины, после чего заперла в чемодане совершенно обнажённую жертву.

В Австралии злоумышленница раздела женщину догола и заперла её в чемодане
Фото: unsplash.com by Josh Johnson is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

До этого женщины поссорились, что и привело Пидде в ярость. Осуществив свою месть, она убрала в шкаф чемодан. Услышав шум и обнаружив, что пленница приоткрыла изнутри молнию, Игрид схватила паяльную лампу и обожгла высунутый наружу палец, пообещав, что, если знакомая не будет сидеть смирно, в следующий раз она получит по пальцу ножом.

Через некоторое время злоумышленница всё же сама открыла чемодан и разрешила своей жертве уйти.

Суд приговорил задержанную к 7,5 лет лишения свободы. В ожидании суда она провела 700 дней за решёткой, что даёт ей надежду добиться условно-досрочного освобождения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Чем подкормить пионы весной?
Рассказываем об удобрениях для пионов, которые подойдут весной
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
"Огненное кольцо" в Атлантике: ученые предрекли мощную тектоническую активность вдоль периметра Тихого окена
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов
Рассказываем причины из-за чего необходимо замачивать лук: совсем скоро сажать
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Правила сожительства питомцев: каких домашних животных ни в коем случае нельзя держать в одной квартире
Правила сожительства питомцев: каких домашних животных ни в коем случае нельзя держать в одной квартире
Последние материалы
Можно ли поливать растения талой водой?
Классические куриные наггетсы: минимум усилий, максимум удовольствия
Верховный суд разъяснил, как считать штраф и неустойку по полису ОСАГО
Как убрать запах хлорки с рук: эффективные методы для быстрого решения проблемы
В Белгороде полностью нарушена мирная жизнь
Иван Ургант рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным
Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Компания Navel Robotics разработала робота-внука для пенсионеров в Германии
Бывшая участница "Дома-2" Ольга Сокол госпитализирована в Таиланде после конфликта с мужем
Кошка из Нижнего Новгорода чуть не умерла из-за ластика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников