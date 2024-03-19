РИА Новости: Задержан педофил- сатанист, призывающий к террористическим методам борьбы с государством

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правоохранительные органы задержали в Красногорске некоего Семёна Ч. 1990 года рождения. Данный субъект подозревается в противоправных действиях, предусмотренных ст.131 ч.3 и 132.3. УК РФ, то есть "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера".

Фото: commons.wikimedia.org by Helpaeatcontu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В поле зрения правоохранителей данный субъект уже попадал за публикацию на своей странице в соцсети "Вконтакте" материалов неоязыческого, сатанистского и неонацистского содержания. Гитлера он называл "героем новой религии" и призывал к "сатанистской революции". На фотографии видно, что подозреваемый — лысый бритоголовый мужчина, почти весь покрытый татуировками, не спортивного телосложения. Было установлено также, что подозреваемый вёл себя агрессивно на улице и в интернете, угрожал своим недоброжелателям расправой.

Если вина подсудимого будет доказана, и суд даст оценку его остальным действиям, то ему может грозить пожизненное заключение.