Мэр Воронежа сообщил об атаках БПЛА и их последствиях

Мэр Воронежа написал о последствиях атак дронов по городу

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 19 марта по Воронежу нанесли удар беспилотники Украины. Мэр Города Вадим Кстетин рассказал о последствиях ночной птаки в своём Telegram-канале.

Фото: rotorjunkies.de by Clicklabs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Силы РЭБ и ПВО в очередной раз защитили Воронеж от серьёзных последствий атаки вражеских беспилотников. Пострадавших нет, и мы искренне благодарим воинов."

Мэр Воронежа заверил, что все, чьё жилище пострадало от обстрела, получат помощь на восстановление своих квартир (в основном, речь идёт о замене стёкол и окон).

Украина регулярно наносит удары беспилотниками по Белгородской, Воронежской, Курской областям, приграничным с её территорией. В России уже неоднократно поднимался вопрос, в том числе и на самом высоком уровне, о создании "санитарной зоны" на "территории киевского режима" для обеспечения безопасности приграничных регионов.