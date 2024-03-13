Вводили клиентов другой фирмы в заблуждение: в Перми УФАС провело проверку и призвало охранное предприятие прекратить недобросовестную конкуренцию

В Перми УФАС запретило охранному предприятию "СВОТ" вести недобросовестную конкуренцию

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После обращения представителей группы компаний "Альфа" в Пермское УФАС о нарушениях, совершаемых охранной компанией "СВОТ", была проведена проверка, в результате которой были обнаружены признаки недобросовестной конкуренции.

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Как следствие, "СВОТ" получила предупреждение от УФАС, где ей было предписано прекратить распространение дискредитирующих сведений о компании "Альфа" и принять меры по контролю за действиями своих сотрудников.

Сотрудники "СВОТ" звонили клиентам "Альфа" и рассказывали им ложную информацию о будущем компании после смерти ее основателя Игоря Гринберга. Также ими предлагались услуги охраны и технического обслуживания пожарной сигнализации. Предполагается, что бывший сотрудник "Альфа", перешедший работать в "СВОТ", был источником этой ложной информации, сообщает properm.ru.

В ответ на предупреждение УФАС, руководство "СВОТ" приняло меры, включая выдачу приказов, запрещающих распространение ложной, искаженной и неточной информации о конкурентах. Кроме того, было обещано внимательно контролировать действия сотрудников и привлекать нарушителей к дисциплинарной ответственности.