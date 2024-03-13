В ЯНАО в детском саду воспитатели систематически доводили детей до слёз

В ЯНАО возбудили уголовное дело после истязания детей в детском саду

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ЯНАО возбуждено уголовное дело против воспитателей, которые регулярно издевались над детьми в детском саду.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошёл в городе Губнинский. О недопустимом поведении воспитателей стало известно по видео, попавшему в Сеть. Полицейские мониторили соцсети на предмет выявления нарушений со стороны взрослых по отношению к детям и увидели кадры, на которых воспитатели дёргают детей за уши, тянут за руки и кричат.

Стало известно, что в том же детском саду дети часто выходят из туалета в слезах и держатся за уши. В туалете не установлены камеры наблюдения, из чего следует вывод, что взрослые могли и там продолжать свои издевательства.

Следователи выясняют все подробности того, что происходило в детском саду.