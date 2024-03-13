В ЯНАО в детском саду воспитатели систематически доводили детей до слёз

В ЯНАО возбуждено уголовное дело против воспитателей, которые регулярно издевались над детьми в детском саду.
Инцидент произошёл в городе Губнинский. О недопустимом поведении воспитателей стало известно по видео, попавшему в Сеть. Полицейские мониторили соцсети на предмет выявления нарушений со стороны взрослых по отношению к детям и увидели кадры, на которых воспитатели дёргают детей за уши, тянут за руки и кричат.
Стало известно, что в том же детском саду дети часто выходят из туалета в слезах и держатся за уши. В туалете не установлены камеры наблюдения, из чего следует вывод, что взрослые могли и там продолжать свои издевательства.
Следователи выясняют все подробности того, что происходило в детском саду.
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