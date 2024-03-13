Суд в Москве наложил штраф в размере 4 млн рублей на компанию Google

Google был оштрафован на 4 млн рублей московским судом

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате решения Таганского суда Москвы компания Google будет обязана уплатить штраф в размере 4 млн рублей за нарушения в реализации правил ограничения доступа к недопустимым данным.

Фото: flickr.com by Brian Turner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей", — сообщает источник.

Части 2 статьи 13.50 КоАП РФ регулирует неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации.

Начиная с февраля 2021 года, в России вступил в силу закон о саморегулировании социальных сетей, согласно которому социальные платформы обязаны самостоятельно идентифицировать и удалять незаконный контент. В 2023 году внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, установив штрафы до 8 млн рублей для соцсетей, не соблюдающих требования данного закона.