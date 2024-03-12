Шокирующее событие: школьницы снялись на фоне монумента со спущенными штанами

Школьницы разделись перед памятником защитникам Родины в Кабардино-Балкарии

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Две школьницы из Кабардино-Балкарии вызвали шум в интернете после того, как были замечены на фотографии возле монумента со спущенными штанами. На снимке видно двух девушек, склонивших головы так, что лица не различимы, но заметно, что у них опущены штаны — сообщает издание newstracker. ru.

Фото: mos.ru by Администрация Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Фотография быстро разлетелась по мессенджерам и соцсетям как в Прохладном, так и за его пределами. Согласно каналу, девушек, предположительно, уже вычислили.

Комментируя происходящее, пользователи интернета высказываются о возможных мотивах такого поступка. Некоторые надеются на серьезные последствия для школьниц, а не простого выговора. Другие считают, что было бы более эффективно, если бы их публично осудили, не скрывая их личности, чтобы другие могли извлечь урок из этого инцидента.